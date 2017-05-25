​В Оренбурге в рамках федерального проекта по благоустройству планируют грандиозное преображение набережной. А что в Сургуте?

Правительство России объявило формирование городской среды — приоритетных государственным проектам. Во всех городах и поселках страны создаются и реализуются проекты по благоустройству.

Оренбург, например, попал с список 40 городов, где благоустройство общественных пространств является частью федеральной программы. Здесь планируется обустройство городской набережной реки Урал. Предполагается создать комфортное городское пространство вблизи пешеходного моста, вернуть исторический облик станции детской железной дороги, расположенной на набережной. А также организовать несколько уровней променада, который дополнится беговой и велосипедной дорожками, в зонах пересечений потоков возникнут площадки для отдыха и уличной активности, установят временные торговые павильоны. Проектировщики рассчитывают интегрировать набережную в сеть городских общественных пространств, организовать зону проведения городских мероприятий, пишет РБК.

Фото: «КБ Стрелка» // Станция детской железной дороги на набережной Урала в Оренбурге

Всего из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию комфортной среды выделено 20 млрд рублей. Регионы-доноры, среди которых ХМАО, получили 5,1 млрд рублей дополнительно для развития городской инфраструктуры. В частности, Югра — почти 212 млн рублей. В округе, напомним, идет «марафон благоустройства». Как сообщалось ранее, на преображение муниципалитетов в регионе планируется потратить 555 млн рублей — это федеральные, окружные и муниципальные средства. Кроме того, в финансирование работ могут принять участие и жители округа. Это дает им право высказывать свои предпочтения.

Так, сургутяне еще могут успеть внести корректировки в муниципальный проект «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», который размещен на официальном портале города. Предложения принимаются до 27 мая.

Отметим также, что в Сургуте в перечне проектов по формированию комфортной городской среды значатся два общественных пространства: два пешеходных моста в Кедровом логу и Сквере старожилов. Судя по документации, опубликованной городскими властями, работы не будут такими грандиозными, как в Оренбурге.

Скрин admsurgut.ru // Проект пешеходного моста в Сквере старожилов