​СМИ: Украина планирует закрыть жд-сообщение с Россией

Власти Украины с 1 июля, возможно, полностью прекратят железнодорожное пассажирское сообщение с Россией: об этом сообщил «Коммерсантъ», сославшись на свои информированные источники в Киеве.

По их данным, предлогом станет нежелание РЖД «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» — как выяснило издание, речь идет об электричке из Донецка в Таганрог.

Пока что официальные представители украинской стороы это не подтверждают: в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято». РЖД отметили, что от украинской стороны не получали никаких подобных документов.