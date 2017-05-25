​Тюменскую кольцевую автодорогу замкнут в 2019 году

К 2019 году в Тюмени планируют запустить движение по кольцевой автомобильной дороге. Чтобы соединить кольцо осталось достроить всего восемь километров. О ходе строительства Восточного обхода кольцевой дороги рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

«До конца текущего года мы запустим третий пусковой комплекс Восточного обхода. Это развязка на пересечении дорог Тюмень – Быково – Копытово. Там сейчас идет строительство самой развязки. Ещё один объект, который закончим к концу года, – пересечение обхода с улицей Пермякова. Движение по нему тоже будет запущено в ближайшее время», - цитирует Чистякова агентство 72.ru.

Замначальника ГУС подчеркнул, что к концу 2019 года движение по кольцу будет запущено, но на некоторых объектах строительные работы продолжатся. «Может быть, не будут готовы какие-то развязки на пересечении автомобильной дороги с Ялуторовским трактом и с дорогой Тюмень – Боровский – Богандинский. Для того, чтобы эти планы реализовать, мы активно работаем над проектной документацией», – уточнил он.

Завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги сделает более комфортными и путешествия югорчан, многие из которых предпочитают ездить в отпуск на автомобилях транзитом через Тюмень.

Отметим также, что в Сургуте завершение строительства объездной дороги, которая по задумке (в начале «нулевых») должна была разгрузить городские магистрали, в ближайшие три года не планируется.