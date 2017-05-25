​В Нягани ребенок получит 100 тысяч рублей компенсации за травму, полученную в оздоровительном лагере

В Нягани суд обязал детский сад № 9 «Белоснежка» выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации ребенку, который в июне 2016 года получил травму на территории учреждения. В прошлом году на базе детсада был организован оздоровительный лагерь. Один из воспитанников во время проведения спортивного мероприятия серьезно травмировал руку.

В городской прокуратуре пришли к выводу, что несчастный случай произошёл из-за того, что работники оздоровительного лагеря не обеспечили безопасные условия для жизни и здоровья воспитанников.

В интересах несовершеннолетнего прокурор города обратился в суд, который принял решение в пользу ребенка. «Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.