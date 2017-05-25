​МВД не нашло нарушений в фактах, представленных в расследовании ФБК по Медведеву

ГУ МВД по Москве ответило депутату Валерию Рашкину на его запрос о расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Жалобы на возможные правонарушения, связанные с передачей недвижимости «близкого к премьер-министру» Дмитрию Медведеву фонду «Соцгорпроект» были рассмотрены: в результате «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено».

Информации в ответе «чуть менее, чем ноль», прокомментировал ответ Рашкин.