​Правительство Украины сохранило доступ к «ВКонтакте»

Доступ к российским интернет-сервисам и соцсетям не закрыт для правительства Украины — несмотря на то, что президент государства Петр Порошенко издал соответствующий указ.

Как передают «Украинские новости», через точку доступа Wi-Fi в здании кабмина без труда можно зайти и «ВКонтакте», и в «Одноклассники», и на сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

Поставщиком услуг является провайдер «Воля», на сайте которого сказано о блокировке сервисов.