Почти десять тысяч югорских выпускников готовятся к сдаче итоговых экзаменов

В 2017 году в Югре итоговые экзамены готовятся сдавать 16898 человек по образовательным программам основного общего образования и 9848 человек - по образовательным программам среднего общего образования. Данные были озвучены на заседании Координационного совета по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, которое прошло под председательством заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова, сообщается на сайте правительства округа.

Основной период сдачи итоговых экзаменов будет проходить с 29 мая по 1 июля 2017 года. По словам начальника отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодежной политики Олеси Васяевой, для проведения единого государственного экзамена организовано 116 пунктов. Все они оснащены системами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи, металлоискателями. «Кроме того, организована работа ситуационного центра по обеспечению онлайн-наблюдения за порядком проведения экзаменов», - подчеркнула она.

Перед проведением экзаменов образовательные организации будут обследованы кинологами на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. К местам проведения ГИА будут приближены наряды ГИБДД и маршруты патрулирования нарядов полиции.