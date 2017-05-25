​СМИ назвали дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиров Путиным может состоятся 15 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом организации мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

По данным агентства, подготовка к прямой линии ведется уже несколько недель. В частности, идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы, планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием граждан. Предположительно, включения будут из региона Байкала и Калининградской области.

О переносе прямой линии с президентом, которая традиционно проходила в апреле, стало известно в конце марта. Дмитрий Песков тогда заявил, что решение принято пару месяцев назад и не имеет никакой идеологической подоплеки.

Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе. Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и СМС-сообщения на горячую линию, также во время мероприятия проходят прямые включения из различных регионов страны.

Политологи ожидают, что в этом году президент обозначит основные содержательные моменты будущей предвыборной кампании и, возможно, ответит прямо на вопрос об участии в президентских выборах.