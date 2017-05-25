​Не попавшим под действие майских указов бюджетникам повысят зарплату

Российский президент Владимир Путин предложил повысить зарплаты категориям бюджетников, которые не попадают под действие майских указов. «У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», — заявил он, его слова цитирует «Интерфакс».

Зарплаты таких бюджетников должны индексироваться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета, добавил глава государства и обратился к правительство с предложением проработать этот вопрос.

«В целом заявленные обязательства исполняются», — прокомментировал Путин положение с зарплатами бюджетников, которые попали под действие майских указов.