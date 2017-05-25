​Ночью на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб мужчина // ФОТО

В ночь на четверг, 25 мая, около 00.30 часов на 927 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Тюмень» погиб мужчина, сообщае пресс-служба УМВД России по ХМАО. В районе поворота на деревню Ярки «Тойота Авенсис» вылетел в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия владелец «Тойоты», 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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