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​Ночью на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб мужчина // ФОТО

В ночь на четверг, 25 мая, около 00.30 часов на 927 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Тюмень» погиб мужчина, сообщае пресс-служба УМВД России по ХМАО. В районе поворота на деревню Ярки «Тойота Авенсис» вылетел в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия владелец «Тойоты», 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 08:45, просмотров: 236, комментариев: 0


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