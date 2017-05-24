​Госдума перенесла президентские выборы в России на день присоединения Крыма

Госдума приняла поправки к избирательному законодательству, которые отменяют открепительные удостоверения и устанавливают дату выборов президента России на день присоединения Крыма — 18 марта. Законопроект одобрен в третьем, окончательном чтении, сообщает РБК.

Пакет поправок к избирательному законодательству внесли в Думу 3 марта председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Согласно действующему законодательству выборы президента России проходят во второе воскресенье марта.

Кроме переноса даты выборов, важнейшее изменение закона касается также отмены открепительных удостоверений. Тем избирателям, кто в день выборов не будет находиться в месте регистрации, закон теперь разрешает проголосовать без открепительного удостоверения, по заявлению. Для того чтобы реализовать это право, нужно будет подать заявление в избирком по месту пребывания. Заявителя включают в список местных избирателей в порядке, установленном ЦИК РФ. Поправки предлагают также установить срок для подачи такого заявления — не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее 14:00 за день до голосования. Заявление может быть подано избирателем лично по предъявлении паспорта, через портал госуслуг или через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (МФЦ).