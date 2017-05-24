​Прогноз неблагоприятный: В четверг в Югре продолжатся снегопады и будет дуть сильный ветер

В четверг, 25 мая, в Югре ожидается северный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, дождь и мокрый снег, прогнозируют специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура ночью составит 0,+5 ºС, при прояснениях до -5 ºС, днем +8,+13 ºС, по северным районам до +3 ºС.

Напомним, сегодня снегопад накрыл Нижневартовск. Из-за капризов погоды автомобилистов города попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Но, судя по прогнозам синоптиков, весна в Югру все-таки придет. Так, в пятницу, 26 мая, в округе ожидается майская гроза, а температура воздуха днем поднимется до +22 ºС.