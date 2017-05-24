​В Советском судят организатора преступной группы вымогателей, которые несколько лет держали в страхе городских предпринимателей

В Советском в суд передано дело организатора преступной группы, которого обвиняют в вымогательстве и организации совершения умышленного повреждения чужого имущества, причинившего значительный ущерб.

По версии следствия, ОПГ, в состав которой входили кроме организатора еще три человека, с марта 2008 года по октябрь 2016-го вымогала деньги и имущество у местных предпринимателей.

«Преступления обвиняемый совершал путем требований передачи денежных средств и имущества под угрозой применения насилия, а также определял методы и средства устрашения потерпевших. В результате преступной деятельности гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемого наложен арест. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.