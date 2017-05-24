​Алишер Усманов записал второе видеообращение к Навальному и отказался от дебатов с ним // ВИДЕО

Бизнесмен Алишер Усманов записал и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» второе видеообращение к Алексею Навальному, в котором сравнил последнего с Шариковым и отказался от дебатов с ним.

«Я вообще-то ждал извинений, а не дебатов, - отметил предприниматель. - Вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм». Он процитировал выдержки из ответа ему Алексея Навального и заключил: «Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить»...

В завершении Усманов посоветовал Навальному признать свои ошибки. «Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный», - заверил бизнесмен. А дебаты пообещал продолжить в суде. «Тьфу на тебя еще раз», - заключил олигарх.

Напомним, в первом видеообращении к оппозиционеру Усманов ответил на обвинения Навального, который говорил о нестыковках комментариев Усманова по поводу обвинений из фильма ФБК, повествовавшего в том числе о связях бизнесмена с премьером Дмитрием Медведевым. В свою очередь, Навальный пригласил Усманова на телевизионные дебаты в прямом эфире.