​4G заряжает югорчан «чемоданным настроением»

Связисты ускорили интернет в смартфонах и планшетах северян. «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения еще в восьми городах ХМАО. Теперь мгновенно загружать интернет-страницы, смотреть потоковое видео, играть в онлайн-игры могут около 1 300 000 жителей Югры. Доступ к высоким скоростям получили жители Когалыма, Мегиона, Советского, Пыть-Яха, Лянтора, Лангепаса, Радужного, Урая и Нижнесортымского.

Скорость 4G в 7-10 раз выше значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в 2G. Это позволяет абонентам значительно быстрее скачивать большие объемы информации. Например, загрузить все 257 выпусков программы «Орел и решка», чтобы подготовиться к летнему отдыху, можно за 10 часов, а путеводитель по Сочи и другим городам окажется в смартфоне всего за пару секунд.

Югорчане сразу оценили возможности 4G – в первые недели после запуска объем трафика в северных городах вырос на 36%. Всего в зоне действия сети четвертого поколения «МегаФона» проживают 87% югорчан. Важно, что стоимость передачи данных в 3G и 4G одинакова.

«Сеть четвертого поколения мы построили в частотном диапазоне 1800 МГц, который дает одинаково хорошие скорости на улице и в помещениях, а также обеспечивает широкое покрытие территории. При рабочей нагрузке на сеть средняя скорость мобильного интернета составляет 20-30 Мбит/с – этого достаточно для комфортного серфинга в сети, просмотра онлайн-видео и скачивания больших файлов», – рассказал Алексей Тащиев, руководитель по инфраструктуре компании «МегаФон» в ХМАО-Югре.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.