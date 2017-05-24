​Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский

Внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский скончался минувшей ночью на 76-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального академического театра Российской армии.

В театре рассказали, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок «Игра на клавишах души», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие.

Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.