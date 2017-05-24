16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5552   EUR  63,6189  

​Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский

Внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский скончался минувшей ночью на 76-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального академического театра Российской армии.

В театре рассказали, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок «Игра на клавишах души», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие.

Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:39, просмотров: 141, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 11:50
может быть, я не люблю Сталина??? но, считаю, с Василем поступили не правильно.... это для тех, кто помнит историю

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Азбучные истины

​Азбучные истины
Сегодня день святых славянских первоучителей, солунских братьев Кирилла и Мефодия
Атанас Атанасов Сегодня в 11:17
113 0
​Биография – врагу не пожелаешь

​Биография – врагу не пожелаешь
Что делать, когда и семьи, и дома вдруг больше нет...
Александр Оверчук, помощник главы Сургута Сегодня в 11:11
213 2
Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО

Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО
В приоритете на 2017 год — строительство в Сургуте автовокзала и реконструкция жд-вокзала
Ева Рудион Сегодня в 10:54
256 2
​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?

​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?
В город приходят крупнейшие сервисы такси, планируются платные парковки, увеличивается стоимость содержания машины…
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры Сегодня в 10:17
1483 31
​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА

​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне невысоко оценивают работу чиновников ДАиГ
Андрей Луговой Сегодня в 10:13
178 1
​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию

​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию
Никита Шаганенко 23 мая в 17:42
551 1
​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга 19 мая в 10:41
1068 3
На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ

На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 мая в 14:57
396 0
​«Люди беспокоятся о диверсификации Югры, чтобы регион занимался не только нефтью и газом, — и мы реализуем это видение» // СТЕНОГРАММА

​«Люди беспокоятся о диверсификации Югры, чтобы регион занимался не только нефтью и газом, — и мы реализуем это видение» // СТЕНОГРАММА
Наталья Комарова провела «Прямую линию»
Наталья Комарова, губернатор Югры 23 мая в 12:20
563 2
Мы подали заявку на проведение еще одного митинга

Мы подали заявку на проведение еще одного митинга
20 мая в Сургуте прошел митинг, посвященный отмене части льгот за детские сады
Эдуард Логинов, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 23 мая в 12:10
345 1
​«Табу» — в абсолютном разрыве

​«Табу» — в абсолютном разрыве
Хитрость этой выставки заключается в том, что если работы дико не понравились и вызвали неприятие, то ваш культурный уровень оставляет желать лучшего, если же очень понравились — тоже плохо…
Анастасия Малимон, сургутянка 23 мая в 11:51
776 20
​Где сбываются сургутские мечты

​Где сбываются сургутские мечты
Программа «Среда для жизни: квартира и город» была очень насыщенной, я не успевал менять локации, так в рамках форума прошли «Дни городских экскурсий», открытые лекции для городских предпринимателей, кинопоказы под открытым небом и фестиваль еды...
Сергей Никитский, блогер 23 мая в 09:22
280 0
​Сургутские власти снова обсуждают приватизацию хлебозавода и рынка

​Сургутские власти снова обсуждают приватизацию хлебозавода и рынка
Горячие споры прошли в городской думе 18 мая
Артем Мазнев 22 мая в 17:15
904 3
​Сургутская неделя. Мохноногие канюки в поисках лета

​Сургутская неделя. Мохноногие канюки в поисках лета
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 20 мая в 09:30
850 0
​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными

​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными
Только за последние три года свои жилищные условия улучшили 712 молодых семей и специалистов.
Никита Шаганенко 19 мая в 16:12
610 0
Спорт на подмостках филармонии

Спорт на подмостках филармонии
​В Сургуте прошло награждение «Спортивная элита — 2016»
Альфия Султанова 19 мая в 15:43
650 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика