​Из российских футбольных клубов, возможно, исключат иностранцев // ОПРОС

Президент России Владимир Путин поддержал идею не допускать в российские клубы иностранных футболистов, сообщает «Эхо Москвы».

Идею подал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который на президентском совете по физкультуре и спорту заявил, что это станет стимулом для начинающих российских футболистов. Сейчас ее нет.

«Правильно, согласен», — заявил Владимир Путин.

Пока что, правда, неясно, когда и как эта инициатива проявится на законодательном уровне.

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