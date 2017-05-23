​380 многодетных семей в Югре получили деньги взамен земельного участка

С мая 2016 года, когда в Югре началась реализация новой меры социальной поддержки, 380 многодетных семей получили субсидии взамен земельных участков. Из бюджета округа им выплачено 427,9 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, правительство округа внесло дополнение в госпрограмму «Доступное и комфортное жилье», потому что в муниципальных образованиях региона недостаточно земельных участков, а их подготовка требует капитальных вложений.

По словам первого заместителя директора департамента строительства Югры Дианы Саваровской, социальная выплата может быть использована на оплату договора приобретения жилых помещений, финансирование строительства жилых помещений по договору участия в долевом строительстве, первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. При условии, что жилое помещение введено в эксплуатацию не более 5 лет на дату приобретения. Исключение составляет случай, когда соцвыплата используется на погашение ранее полученных кредитов на приобретение жилья.

«Расчет субсидии осуществляется исходя из числа членов многодетной семьи. Туда включаются родители, дети, в том числе усыновленные, но не опекаемые, а также проживающие совместно родители, то есть дедушки и бабушки», - рассказала Диана Саваровская.

Субсидия составляет 30 процентов от расчетной стоимости жилья, рассчитанной исходя из количества членов семьи, нормы предоставления общей площади (по 18 кв.м на каждого), средней стоимости квадратного метра, утвержденной Минстроем России для Югры (42373 рубля на 2 квартал 2017 г.), коэффициента срока проживания в округе (40% для проживающих 5 лет, до 100% - 15 и более лет).

Таким образом, размер социальной выплаты на семью, состоящую из двух родителей и трех детей, не получавшей ранее иные меры господдержки на улучшение жилищных условий и проживающей в Югре 15 и более лет, составляет 1 млн 144 тысячи рублей.