​Опрос: Половина россиян не поедут в отпуск

47 процентов россиян планируют провести лето дома. Большинство из них – пожилые люди, респонденты с плохим, по их оценкам, материальным положением и жители сел. Дачный отдых предпочтут 29 процентов россиян, другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около десять процентов, заграничные поездки планируют лишь шесть процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года.

Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок – ее назвали 44 процента опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать все лето будут 17 процентов. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам (12%).

При этом самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37 процентов при наличии возможности провели бы лето именно там. На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа — 31 процент опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя. Заграница заняла только строчку в списке отпускных предпочтений (22%).

Предполагаемые траты на отдых (из расчета на одного члена семьи) выросли до 39806 рублей. Специально откладывают деньги на поездку 48 процентов респондентов, планирующих отправиться отдыхать. Остальные же либо оплатят путешествие из текущих средств (22%), либо за счет дополнительно привлеченных средств: подработок, премий (13%).