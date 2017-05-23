​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков работал в Нижневартовском районе

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) в рамках работы в Нижневартовском районе провел встречу с главой района Борисом Саломатиным. Во время общения были затронуты различные аспекты жизнедеятельности, проблемы и достижения района. В частности, было отмечено, что только при совместной слаженной работе всех ветвей власти возможно сохранять стабильность в регионе.

Также Михаил Селюков встретился с партактивом Нижневартовского городского и районного отделений ЛДПР. Помимо этого в общественной приемной Михаил Селюков совместно с депутатом Думы города Нижневартовска Русланом Хузиным провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты жилищные проблемы, вопросы здравоохранения и социального обеспечения. Так один из жителей Нижневартовска обратился с жалобой, что его жену отказываются помещать в больницу для комплексного обследования, аргументируя это тем, что болезнь (а речь идет о психическим расстройстве) сильно прогрессировала, и процесс уже необратим. Также обратилась женщина с проблемой: ее вместе с ребенком за долги выселили из квартиры, купленной в ипотеку. Маневренное жилье им не было предоставлено, семья оказалась фактически на улице.

«Законом предусмотрено предоставление так называемого маневренного жилья, но его фонды очень ограничены», - прокомментировал Михаил Селюков.

По результатам всех обращений были даны разъяснения. Также Михаил Селюков и Руслан Хузин договорились о совместной работе для более оперативного решения вопросов, озвученных на приеме граждан.