​В 2016 году число инцидентов на инженерных сетях в Югре снизилось на 20 процентов

На заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло накануне под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, подвели итоги прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.

Глава региона отметила, что их можно признать удовлетворительными. «Число нештатных ситуаций в системе ЖКХ Югры снижается. Так, за отчетный период показатель инцидентов на инженерных сетях, по сравнению с прошлым, сократился на 20 процентов. В конечном итоге люди смогли получить более качественные коммунальные услуги», - отметила она.

Губернатор добавила, что свой вклад в это достижение внесла ремонтная кампания прошлого года, когда были заменены 147 километров ветхих тепловых и 85 километров водопроводных сетей.