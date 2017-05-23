Минтруд назвал самой высокооплачиваемой сферой деятельности — финансовую. Средняя зарплата здесь по итогам 2016 года составила 78 тысяч 311 рублей. Самые низкие зарплаты по итогам прошлого года у работников сельского хозяйства, в сфере охоты и лесной отрасли — 21 тысяча 445 рублей. Данные министерства публикует Regnum.ru. Средняя зарплата в России в 2016 году, по данным Росстата, составила 36 тысяч 746 рублей.
В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую сферу деятельности по итогам 2016 года
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 14:28, просмотров: 105, комментариев: 0
Какими должны быть сургутские парки? Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн Югра» Рустем Юсупов // ONLINE 30 мая в 11.00