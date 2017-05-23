​Показатель финансовых мечтаний россиян достиг максимума

Для «нормальной жизни» средней российской семье в месяц необходимо 83600 рублей. За год финансовые аппетиты россиян выросли на 10900 рублей или на 15 процентов, констатируют аналитики «Ромир».

«Нынешний показатель финансовых мечтаний достиг самой высокой отметки за все годы измерений. Если в предыдущие два года кризис отрезвил россиян, заставив отказаться от излишеств. То сегодня наши соотечественники опять повышают свои материальные запросы, ориентируясь на ощущаемый ими рост цен, который отличается от официальных показателей инфляции», - отмечают социологи.

Как выяснилось в ходе проведенного опроса, каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тысяч рублей. Почти две трети опрошенных (63%) претендуют на «нормальный» месячный доход на семью в размере от 45 до 120 тысяч. И каждая пятая семья (22%) хотела бы иметь в ежемесячном распоряжении для обеспечения «нормальной жизни» свыше 120 тысяч рублей.

Анализ результатов опроса по федеральным округам показал, что только на Дальнем Востоке желаемые доходы и зарплаты почти совпали с точностью до 600 рублей. В остальных же округах данные по запросам и средним реальным доходам разнятся. Например, разница между финансовыми запросами и реальностью у жителей Уральского федерального региона составляет 43 процента.