​Стоматологи Урая поддержали Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 15 по 21 мая в Югре прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Ее организатором выступили Фонд социально- культурных инициатив при поддержке, в том числе Министерства здравоохранения РФ.

К акции присоединились сотрудники АУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника», сообщили в депздраве округа. Доктора вышли на прием, прикрепив к спецодежде символ борьбы со СПИДом - красную ленточку, делали фото с хештегом #СТОПВИЧСПИД и выкладывали в социальные сети в знак солидарности борьбы со СПИДом.