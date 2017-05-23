​Сборная Югры завоевала 25 медалей на Чемпионат Европы по ушу

​Весеннего оптимизма пучок

А может быть, городская власть внезапно поняла, что дальше — путь в никуда, еще немного — и город превратиться в депрессивное облезлое нечто. Хорошо, если есть понимание, что город не умрет, если останется привлекательным! В том числе внешне.