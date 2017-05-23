​Сборная Югры завоевала 25 медалей на Чемпионат Европы по ушу

Сборная Югры привезла с Чемпионата мира по ушу 25 медалей различного достоинства. Турнир проходил в Тбилиси.
«Отлично
выступили подопечные заслуженного
тренера России Игоря
Креймера - Радик
Зарипов, Олег
Хандешин и Андрей
Морковкин. Спортсмены
завоевали сразу несколько золотых
медалей», - сообщили в
окружном депспорта.
На счету мастеров нижневартовской школы ушу 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. Кроме того, Олег Хандешин стал пятикратным чемпионом Европы, а Андрей Морковкин — четырехкратным. В активе сургутянки Ульяны Тиуновой три золотые медали.
Какими должны быть сургутские парки? Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн Югра» Рустем Юсупов // ONLINE 30 мая в 11.00