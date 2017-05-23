​Школьники стали волонтерами в Пионерской районной больнице

В Пионерской районной больнице начало работу волонтёрское движение «Будь здоров!», рассказали в окружном депздраве. Учащиеся 9 и 10 классов Таежной и Алябьевской школ, которые собираются связать свою жизнь с медициной, знакомятся с азами профессии, выполняют несложные, но необходимые работы в поликлинике и стационарах медицинского учреждения.

Например, сейчас они оформляют забавными рисунками стены в палате педиатрического отделения стационара. А в самом тяжелом — паллиативном — отделении БУ «Пионерская районная больница» подобную добровольческую помощь оказывают взрослые люди, уже имеющие опыт работы с таким контингентом пациентов в окружном доме-интернате для престарелых и инвалидов «Дарина».

«Это огромное подспорье. В постоянных профессиональных хлопотах, в дефиците времени у нас не всегда бывает возможность просто по-человечески посидеть, поговорить с маленьким пациентами. А волонтеры делают это с удовольствием — беседуют, читают, играю», — отметила заведующая детским отделением Ольга Пискунова.

Волонтер Мадина Шакирова говорит, что душевные беседы «обо всём» помогают больным хоть ненадолго выйти из вполне объяснимой состоянием здоровья депрессии, научиться радоваться даже самым, казалось бы, незначительным вещам.