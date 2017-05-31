Эксперты: ​В ближайшие годы в России увеличится доля азиатского импорта

По мнению многих экспертов, в ближайшие годы в России увеличится доля азиатского импорта. Так по данным исследования АКРА «Внешняя торговля России разворачивается на Восток», к началу 2021 года доля азиатского импорта в нашей стране может приблизиться к 40%. При этом азиатский импорт может вырасти еще больше. Это произойдет, если упадут цены на нефть и ослабнет рубль, отмечают в агентстве. Тогда россияне станут активно экономить, стараясь приобретать меньше дорогостоящих западных товаров и заменяя их на более дешевые азиатские и отечественные аналоги. Согласны ли с этим прогнозом эксперты?

Виталий Раужин, директор сургутского филиала «БКС Премьер»[1]:

«Смещение мировой промышленной базы в Азию приводит к увеличению доли этого региона во внешней торговле всех стран. Это глобальный процесс и РФ здесь не исключение. Другое дело, что в ряде областей – таких как производство специального высокотехнологичного оборудования – азиатские производители заменой стать не могут. Поэтому ответ на вопрос о росте доли Азии в российском импорте будет находиться в прямой зависимости от (1) ситуации в российской экономике (курс рубля, инфляция, ставки кредитования, рост внутреннего спроса) и (2) возможностей Азии по замещению товаров и услуг, традиционно поставляемых развитыми экономиками. Что касается потребительского импорта, то доля Азии растет не первый год и этот процесс продолжится».

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