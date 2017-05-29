С какой валютой отправляться за рубеж – объясняют экономисты

Вовсе не всегда обязательно, что в страну, национальная валюта которой упала «вместе с рублем», будет ненакладно ехать. Например, за последние пару лет рубль не так сильно, как к доллару и евро, упал по отношению к валютам Аргентины, Колумбии, Мадагаскара, Чили, Сейшельских островов. Но это вовсе не значит, что поездка в Аргентину или на Мадагаскар теперь обойдется дешевле, чем в страны, валюты которых показывали лучшую динамику. При путешествиях в дальние страны солидная часть расходов, кроме проживания и различных трат на месте, приходится на дорогие билеты. Скажем, стоимость одного билета из России в Аргентину (50-60 тысяч рублей) вполне может превышать стоимость недельного отдыха в европейской стране с учетом билетов, проживания и питания, даже с учетом выросшего курса евро.

Что касается Казахстана, Средней Азии в принципе, а также Грузии, Армении, то популярность этих направлений у россиян постепенно растет, и важным фактором в этой тенденции является и выгодное соотношение курсов, и относительно близкие расстояния, что сокращает расходы на дорогу. По итогам 2016 года Алматы, Баку и Ереван вошли в тройку самых посещаемых россиянами городов СНГ.

При планировании путешествия рекомендуется обращать внимание не столько на курс валюты выбранной страны, сколько на совокупность факторов, иными словами, составлять подробный финансовый план поездки. Проведя тщательный мониторинг цен на билеты и проживание, а также распланировав расходы во время отдыха (а зачастую именно это - самое сложное, из-за психологических факторов), можно серьезно сэкономить, даже собравшись в сильно подорожавшую страну, например, в США.

Если же говорить о странах, которые по-прежнему остаются не очень дорогими для поездок, можно отметить ряд стран Азии: Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и т.д. За счет наличия менее дорогих билетов, чем, например, в страны Латинской Америки, а также общего низкого уровня цен, падение рубля не так сильно отразилось на накладности отдыха в этих странах.

Также стоит отметить психологический эффект, который часто наблюдается при посещении дорогих стран. Когда путешественник оказывается в стране с высоким уровнем цен (еще до прошлогоднего падения рубля такими странами были Норвегия, Швейцария, Исландия), он начинает более ответственно подходить к тратам и зачастую путешествует более экономно по сравнению с дешевой страной, в которой он постоянно подвергается соблазну купить как можно больше недорогих и часто ненужных вещей.

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