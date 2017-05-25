​БКС Брокер запустил обновленный сайт, интегрированный с приложением «Мой Брокер»

Клиентам БКС Брокер стала доступна новая версия сайта broker.ru. Обновления призваны сделать работу с порталом еще более простой и удобной, усовершенствован интерфейс и функционал, подробно и доступно описана продуктовая линейка.

Обновленный ресурс БКС Брокер адаптирован под разные категории пользователей. Так, например, пользователям, которые еще не являются клиентам компании, сайт предлагает открыть счет и зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой Брокер», а действующим клиентам – подключить дополнительные сервисы.

Благодаря интеграции с мобильным приложением клиент может войти в «Мой Брокер» прямо на сайте и сразу получить доступ к информации по своим счетам и последним сделкам.

Новый сайт broker.ru дает максимум информации для принятия решений.К примеру, пользователи ресурса могут составить инвестиционный портфель, пройдя тест прямо на сайте, и воспользоваться актуальными инвестиционными идеями.

Кроме того на сайте переработан раздел «Тарифы» с возможностью подобрать тариф по инструментам торговли, опыту, сумме и другим параметрам. Все тарифы прописаны подробно и четко.

«Мы провели серьезную работу, изучив клиентские отзывы и пожелания, успешно интегрировали сайт с нашим мобильным приложением. Технологичный сервис – одна из традиционных сильных сторон БКС, и мы рассчитываем, что усовершенствования позволят нашим клиентам инвестировать еще более комфортно и эффективно», - прокомментировал запуск обновленной версии broker.ru Виталий Раужин, директор сургутского филиала «БКС Премьер».

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