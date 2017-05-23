​Бензин сильно подорожал за майские праздники

За майские праздники бензин сильно подорожал в российских регионах. Повышение за 1-5 мая составило 3-14 копеек - по разным федеральным округам. С чем это связано? Насколько силен сезонный фактор? Какие факторы есть, кроме сезонного? Означает ли это, что уже начиная с мая будет такой большой рост цен на бензин? Или цены потом стабилизируются? Прокомментировал Виталий Раужин, директор сургутского филиала «БКС Премьер»[1].

С начала года средняя стоимость 1 литра бензина увеличилась на 2,6−2,7%, таким образом, темпы роста цен на топливо вдвое превышают официальные показатели инфляции за данный период. Отчасти это связано с сезонным фактором – весной у нас традиционно наблюдается подъем спроса на ГСМ со стороны сельхозпроизводителей. Но все же главный фактор роста цен на бензин – это высокий совокупный розничный спрос, опережающий предложение, и сокращение запасов топлива на фоне закрытия на ремонт и обслуживание ряда крупных НПЗ.

Стоит также обратить внимание и на то, что снижение с 1 мая экспортных нефтяных пошлин совпало с резким падением котировок «черного золота», в результате чего сложилась ситуация, при которой нефтяные компании заинтересованы наращивать экспорт нефти, в том числе за счет объемов, предназначенных для внутреннего рынка. А это в свою очередь, как показывает опыт прошлых лет, может подогревать оптовые цены и опять же приводить к пересмотру ценников на АЗС в сторону повышения.

По нашим прогнозам, летом темпы роста розничных цен на бензин замедлятся. К осени стоимость топлива на заправках может подрасти еще на 2-3%, в целом же по 2017 году удорожание бензина не должно превысить 6-7%.

[1]Название «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» (Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.