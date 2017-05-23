​Валентина Матвиенко предложила запретить несовершеннолетним участвовать в протестах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила установить законодательный запрет на участие несовершеннолетних в протестах, особенно несанкционированных. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

По ее мнению, дети и подростки не должны участвовать в несанкционированных митингах. Как этого не допустить, должны думать семьи, педагоги, родительские комитеты и органы власти. Матвиенко пояснила, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей. «Это стало повседневной практикой. Но когда через Интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо», — указала она, отметив, что в этом случае «дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность».

«Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — отметила сенатор.