​В этом году будет принята госпрограмма развития промышленности Югры

Во второй половине 2017 года будет принята госпрограмма развития промышленности Югры. Сейчас ключевой документ профильной государственной политики обсуждается в муниципальных образованиях автономного округа. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев провел рабочие совещания в ряде муниципалитетов округа, сообщается на Инвестиционном портале округа.

В частности, на совещании в Нефтеюганске куратор отрасли напомнил, что в настоящее время активно формируется нормативная правовая база в сфере поддержки промышленности, в завершающей стадии разработки находится проект государственной программы «Развитие промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2020 гг. и на период до 2025 г.». Ранее были приняты концепция и окружной закон о промышленной политике, нормативные акты о реестрах индустриальных парков и резидентов индустриальных парков, о специальном инвестиционном контракте, стороной которого является автономный округ. В системе исполнительных органов государственной власти автономного округа начал свою деятельность департамент промышленности, который будет непосредственно «претворять в жизнь» государственную политику в сфере обрабатывающей промышленности. Профильный департамент вместе с региональным Фондом развития промышленности в режиме «одного окна» будут стимулировать деятельность в сфере промышленности.

И.о. директора департамента промышленности автономного округа Василий Дудниченко в своем докладе представил пять основных направлений госпрограммы, определяющей приоритеты промышленной политики по развитию обрабатывающих отраслей, ключевые мероприятия, финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые будут предоставляться субъектам деятельности в сфере обрабатывающей промышленности. Он отметил, что программа нацелена на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта, создание новых промышленных производств, развитие промышленной инфраструктуры на территории автономного округа, формирование кадрового потенциала. Василий Дудниченко также добавил, что эффективность выполнения мероприятий программы, стимулирования проектов в сфере промышленности во многом будет зависеть от работы муниципалитетов, поскольку целый блок вопросов лежит в сфере ответственности органов местного самоуправления, к примеру, предоставление земельных участков, разрешительной документации.