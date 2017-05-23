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​В зоне угрозы от лесных пожаров находится 61 населенный пункт Югры

Все силы в округе готовы к оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации

В зоне угрозы от лесных пожаров в десяти муниципальных образованиях Югры находятся 61 населенный пункт с населением свыше 26,5 тысяч человек. Такие данные были озвучены на заседание Совета по развитию местного самоуправления, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, участники заседания проинформировали о том, что на все населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров, составлены и утверждены соответствующие паспорта. В муниципалитетах подготовлены пункты временного размещения населения, где определены места отдыха, питания и психологической реабилитации. Всего создано 314 пунктов временного размещения, которые могут принять 56123 человека

Кроме того, в округе ведется широкомасштабная работа, направленная на информирование населения в части соблюдения требований пожарной безопасности в пожароопасный период. Начальник ГУ МЧС РФ по Югре Александр Тиртока подчеркнул, что по состоянию на 22 мая все плановые мероприятия по отчетам муниципальных образований выполнены в полном объеме. В настоящее время проводится проверка всех территорий и, в первую очередь, тех населенных пунктов, которые находятся вблизи лесных массивов.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 145, комментариев: 0


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