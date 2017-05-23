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​Югра вошла в топ-25 регионов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом

Ханты-Мансийский автономный округ занял 25 место в топ-30 регионов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в первом квартале 2017 года. За первые три месяца 2017-го в округе было реализовано 14,3 тысяч подержанных машин. Это на 2,4 процента меньше, чем за такой же период прошлого года, когда объем рынка составил 14,6 тысяч единиц.

Рейтинг составлен аналитическим агентством «Автостат». По подсчетам аналитиков, за январь – март 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 131,9 тыс. единиц, показав тем самым рост на 1,4 процента к результату аналогичного периода прошлого года. Рейтинг возглавляет Подмосковье, рынок которого в первом квартале показал рост на 6,9 процента (до 70 тыс. шт.). Москва заняла вторую строчку – московский вторичный рынок продемонстрировал падение на 13,4 процента (до 66,6 тыс. шт.). Третья позиция принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором за год выросли на 12 процентов и составили 57,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Среди субъектов РФ, входящих в топ-30, отрицательная динамика вторичного рынка, помимо ХМАО, отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской, Самарской, Воронежская областях, Дагестане, Пермском и Хабаровском краях.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 150, комментариев: 0


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