​Чистая прибыль «ЮТэйр» за 2016 год составила 5,45 млрд рублей

За 2016 год чистая прибыль авиакомпании «ЮТэйр» по МСФО составила 5,45 млрд рублей. В 2015 году перевозчик заявлял об убытках в 2,8 млрд рублей. Выручка предприятия достигла 75,4 млрд рублей, что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 70,3 млрд рублей. В частности, выручки от пассажирских перевозок и вертолетных работ за год увеличилась с 68,8 до 74 млрд рублей. Долгосрочные обязательства составили 69,9 млрд рублей, годом ранее – 79,2 млрд рублей. Краткосрочные обязательства – 20,9 млрд рублей. В 2015 году показатель равнялся 27,4 млрд., в 2014 году они превышали 62 млрд. Данные отчета компании публикует РБК-Тюмень.