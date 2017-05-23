​Житель Кондинского района приговорен к исправительным работам за ложное сообщение о готовящимся взрыве

32-летний житель поселка Междуреченский приговорен к году исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Преступление мужчина совершил в новогодние праздники. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил в дежурную часть и сообщил о готовящемся взрыве газового баллона в многоквартирном доме.

«Мужчина дезориентировал нормальную деятельность органов государственной власти и охрану правопорядка, в результате чего на проверку сообщенных сведений были отвлечены силы и средства районной полиции», - подчеркнули в пресс-службе ОМВД РФ по Кондинскому району.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации – Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, решением суда в пользу ОМВД России по Кондинскому району с осужденного будет взыскан материальный ущерб в сумме восьми тысяч рублей, затраченный районным отделом полиции при проверке ложного сообщения. Приговор суда вступил в законную силу.