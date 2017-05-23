​Дмитрий Медведев прогнозирует рост ВВП по итогам этого года

По итогам 2017 года рост ВВП составит два процента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, план правительства до 2025 года, представленный 19 мая президенту, ставит цель «в перспективе 19-20-го годов выйти на темпы роста российской экономики выше среднемировых».

«Такая цель достижима, — уверен глава правительства. — Мы исходим из того, что и в этом году рост будет под два процента». Для этого, говорит он, необходимо принять план, предложенный правительством: «Это и инвестиционная сфера, и инновации, и вложения в высокотехнологичную экономику», — объяснил он краткое содержание плана.