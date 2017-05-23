​Росстат сообщил об очередном падении реальных доходов россиян

В апреле реальные денежные доходы россиян упали на 7,6 процента по сравнению с апрелем прошлого года: таковы данные, опубликованные Росстатом.

За первые четыре месяца этого года реальные располагаемые доходы уменьшились на 2,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем падение продолжается четвертый год — так, в 2016 году они упали на 5,9 процента в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2 процента, в 2014 году — на 0,7 процента. Росстат, публикующий эти данные, не раз вызывал недовольство Минэкономразвития: так, в последний раз комментариев от чиновников удостоились сведения о том, что доходы россиян после увеличения в январе 2017-го снова стали уменьшаться. В итоге Росстат перешел в ведомство министерства.