​В Манчестере на концерте Арианы Гранде произошел взрыв // ВИДЕО

На самом большом крытом стадионе Великобритании Manchester Arena во время концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого, по сведениям полиции, погибли 19 и ранены 59 человек. Полицейские рассматривают версию теракта, сообщает «Коммерсант». Как заявил официальный представитель исполнительницы, она в безопасности.

Очевидцы, цитируемые Sky News, рассказали, что певица «закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв, тысячи человек разом попытались покинуть манеж; они кричали и плакали, кругом пахло дымом и чем-то горелым». Подробности инцидента выясняются. Посольство России в Великобритании не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва. Впрочем, и британская полиция пока не сообщает, гражданами каких стран являются погибшие и пострадавшие.