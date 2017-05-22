​Житель Сочи выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 365 миллионов рублей

Житель Сочи выиграл в лотерею «Гослото «6 из 45» рекордный для России приз в размере почти 365 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Рекорд пришелся на 2943-й тираж. Счастливчик заплатил за билет 700 рублей. Он выбрал семь чисел в билете: 11, 44, 26, 3, 22, 34. Как победитель распорядится выигранной суммой, станет известно после того, как он обратится за выигрышем.

Прежний рекорд был установлен в феврале 2016 год. Выигрыш в размере более 358 млн рублей выпал на лотерейный билет «Гослото «6 из 45», купленный в Новосибирской области.