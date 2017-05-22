​В этом году будут обновлены 64 километра пути в Сургутском регионе Свердловской железной дороги

В Сургутском регионе Свердловской железной дороги началась масштабная кампания по ремонту и обновлению пути. За сезон всеми видами ремонта планируется обновить 64,9 км пути, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Уже отремонтирован перегон на участке Разъезд 338 км – Чумбулут. «Работы проведены с применением хорошо зарекомендовавшей себя технологии «закрытого перегона», когда ремонтируемый участок закрывают, а поезда следуют по соседнему пути», - отметили в компании.

До конца года планируется провести ремонт в режиме «закрытого перегона» еще на двух участках: разъезд Аремзянка - Ингаир и Ай-Ягун – Игль.