​На «прямую линию» с губернатором Натальей Комаровой поступило больше 400 обращений

По данным на полдень понедельника на «прямую линию» губернатора Югры Натальи Комаровой поступило 407 обращений, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Треть из них касается жилищной политики - переселения из ветхого и аварийного жилья, ипотеки и пр. 14 процентов — вопросы в сфере ЖКХ,включая газификацию, 11 процентов - социальной защиты. В перерасчете на численность населения самыми активными территориями по количеству вопросов оказались Ханты-Мансийский район, города Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, Советский район.

Сбор вопросов продолжается. Задать вопрос главе региона можно будет и в ходе «Прямой линии». Трансляция на телеканале «Югра» начнется 22 мая в 18 часов. Во время эфира будет работать колл-центр: позвонить в студию и задать вопрос можно будет по телефону 8 800 100 1400.

Кроме того, прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Югры сайте центра «Открытый регион – Югра».

Задать вопросы югорчане смогут во время прямого эфира, отправив их в режиме онлайн на портале «Открытый регион – Югра», в официальных группах «Открытого региона» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке.