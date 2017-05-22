​Сильный ветер и мокрый снег: предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре продлено на вторник

Во вторник, 23 мая, в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: западный ветер порывами до 12-17 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура ночью составит +2,+7 ºС, при прояснениях -4,+1 ºС, по юго-восточным районам до +12 ºС, днем +9,+14 ºС, местами +3,+8 ºС.

24 и 25 мая специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также не ожидают улучшения погоды. В середине недели местами ожидаются осадки (дождь и мокрый снег) и порывистый ветер. Температура ночью +1,+6 ºС, при прояснениях 0,-5 ºС, днем +10,+15 ºС, местами +2,+7 ºС.