​В Советском районе безработный убил двух женщин и поджег дом, чтобы скрыть преступление

В Советском районе безработному мужчине, 1989 года рождения, предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он совершил преступление 12 мая, а чтобы скрыть его, устроил пожар.

Тела двух женщин были обнаружены в сгоревшем доме на улице Котовского. Экспертиза показала, что их смерть носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Вскоре следователи установили причастного к совершению преступления.

«По версии следствия, злоумышленник пришел вместе с двумя женщинами в расселенный дом по улице Котовского для совместного распития спиртного. Когда в компании произошел конфликт, мужчина нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались. С целью скрыть совершенное преступление он поджег дом», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.