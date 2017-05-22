​Югорские студенты стали призерами V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Краснодаре завершился финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем приняли участие представители 24 стран мира и всех 85 регионов России- всего пять тысяч человек.

По 109 компетенциям соревновались более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона.

По результатам конкурса в компетенции «45 Prototype Modelling/Прототипирование/ Специалист по прототипированию» второе место завоевал студент БУ «Югорский политехнический колледж» Валерий Зубко. Студент этого же колледжа Илья Лазарцев стал третьим в компетенции «39 IT Network Systems Administration/Сетевое и системное администрирование/Системный администратор».

«Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик», - напомнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.