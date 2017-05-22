​Банкиры прогнозируют снижение ставки по ипотеке до исторического минимума

На рубеже 2019–2020 годов ставки по ипотеке могут опуститься ниже восьми процентов годовых. Таковы прогнозы опрошенных «Известиями» банкиров. Эксперты отрасли отмечают, что это станет возможным, если инфляция все это время не будет превышать четырех процентов. Однако в обозримом будущем из-за нестабильной макроэкономической ситуации россияне не смогут взять ипотеку под «европейские» 3–5 процентов, убеждены эксперты.

Банкиры отмечают также, что знать долгосрочную ставку по ипотеке важно не только тем, кто только планирует самый емкий по вложениям кредит, но и тем, кто его уже имеет. Ставка на перспективу позволяет заемщику выбрать наиболее удобный момент, чтобы рефинансировать свою ипотеку, то есть перейти из одного банка в другой со снижением ставки.