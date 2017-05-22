​Несколько нежилых помещений продается в Сургуте, Тюмени, Санкт-Петербурге

Сразу несколько нежилых помещений реализуется в трех городах страны — в Сургуте, Тюмени и Санкт-Петербурге.

В Сургуте это объект на Маяковского 16/1 — отдельно стоящее трехэтажное здание, в котором ранее находился банк. Назначение его — финансово-кредитное. Общая площадь — 2 тысячи квадратных метров. Здание находится на первой линии, паркинг оборудован пропускной системой со шлагбаумом, с внешней и внутренней системой видеонаблюдения. Внутри — в том числе серверная комната с охлаждающими устройствами, все необходимые сети, кабинет руководителя, выполнен в дереве (карельская береза) с мебелью, комната отдыха оборудована санузлом и душевой кабиной, стеклянная мобильная переговорная зона.

Здание построено на несущих колоннах, что позволяет производить любую перепланировку и реконструкцию. Возможна надстройка четвертого этажа.

Купить можно за 100 000 000 рублей, то есть по 50 000 рублей за квадратный метр.

Также реализуется нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.53, седьмой этаж семиэтажки, общей площадью 395,4 кв.м. и доля в праве на земельный участок 13\100. Стоимость объекта 15 000 000 рублей. Действующие договоры аренды.

Кроме того, также у покупателей есть возможность приобрести нежилое помещение в Санкт-Петербурге: помещение площадью 398,3 кв.м.находится по адресу: Волховский переулок д.4, лит.А пом.27Н. Здесь есть офисная мебель, системы кондиционирования, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и прочее оборудование.

Со всеми вопросами можно обратиться по телефону +7(904)472-41-36.