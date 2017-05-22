​От жителей Мегиона ждут предложений по горожанам, достойным занесения на Доску почета

Администрация Мегиона выбирает горожан, достойных занесения на Доску почета. Выдвинуть свои кандидатуры могут жители города.

«Выдвижение кандидатур производится ежегодно ко Дню города и является формой общественного признания за достижения в решении значимых для Мегиона задач, вклад в развитие сферы городской экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую деятельность», - отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета.

Документы принимаются до 10 июня 2017 года в службе канцелярии управления делами администрации города по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет №110. Консультации по телефону: 3-77-99.