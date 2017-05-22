​Творческие коллективы Югры приглашают принять участие в фестивале «София – 2017»

С 28 по 30 июля на Софийской набережной в Москве пройдет заключительный этап III Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений «София – 2017». Принять участие в нем приглашают творческие коллективы из малых городов и сельских поселений, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Михаил Щетинин ранее направил в регионы письмо с просьбой руководителей субъектов РФ оказать содействие в организации участия творческих коллективов своих регионов в фестивале. По мнению сенатора, «это будет способствовать созданию дополнительной мотивации для дальнейшего развития творческих коллективов и продвижению культурных традиций малых городов и сельских поселений, развитию внутреннего туризма».

Подробнее о фестивале и условиях участия в нем можно узнать здесь.