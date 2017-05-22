​Творческие коллективы Югры приглашают принять участие в фестивале «София – 2017»

С 28 по 30 июля на Софийской набережной в Москве пройдет заключительный этап III Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений «София – 2017». Принять участие в нем приглашают творческие коллективы из малых городов и сельских поселений, сообщается на официальном сайте фестиваля.
Председатель Комитета
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации
Михаил Щетинин ранее направил в
регионы письмо с просьбой руководителей
субъектов РФ оказать содействие в
организации участия творческих
коллективов своих регионов в фестивале.
По мнению сенатора, «это будет
способствовать созданию дополнительной
мотивации для дальнейшего развития
творческих коллективов и продвижению
культурных традиций малых городов и
сельских поселений, развитию внутреннего
туризма».
Подробнее о фестивале и условиях участия в нем можно узнать здесь.
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