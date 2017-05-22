​Жителей Югорска приглашают принять участие в фестивале «Жемчужина русской культуры»

В Югорске 3 июня пройдет фестиваль «Жемчужина русской культуры», посвященный Дням русской культуры и Дню Александра Пушкина. Мероприятие состоится в городском парке, в нем примут участие жители города от 7 лет и старше, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Заявки для участия принимаются до 1 июня в МБУ «ЦБС г.Югорска»: электронный адрес yugbook@mail.ru., тел/факс: 8(34675)7-45-51, адрес ул. Механизаторов, д.6, центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой.

В программе фестиваля работа творческих площадок, книжные выставки по творчеству Пушкина, чтение пушкинской поэзии и прозы, выставка рисунков к произведениям писателя, литературная викторина «У лукоморья дуб зеленый» и литературное дефиле «Пушкинский герой». Кроме того, гостей мероприятия ждет выставка кондитерских изделий. Перед гостями фестиваля выступят творческие коллективы, будут работать мастер-классы по ремеслам и фольклорно-спортивная площадка.